Westbrook leva o prêmio de MVP da NBA em 2017

O melhor jogador da temporada na NBA não foi Stephen Curry, nem Lebron James, nem Kevin Durant. O armador Russell Westbrook, do Oklahoma City Thunder, coroou nesta segunda-feira uma temporada histórica ao ser escolhido o Jogador Mais Valioso (MVP, na sigla em inglês) da temporada 2016/2017 da principal liga americana de basquete.

Na votação final entre os jornalistas especializados, Westbrook superou o ala-armador James Harden, do Houston Rockets e seu ex-companheiro de OKC, e o ala Kawhi Leonard, do San Antonio Spurs, que foram os outros dois finalistas. O novo ganhador do prêmio ocupa o posto de Stephen Curry, do campeão Golden State Warriors, MVP nas duas edições anteriores.

O atleta de 28 anos dividiu os méritos com seus companheiros de Thunder. “Cada um em Oklahoma City me ajudou a competir no mais alto nível todas as noites”, disse. “Sem essa ajuda, jamais teria sido possível que meu rendimento pudesse refletir nos resultados de toda a equipe.”

Com atuações brilhantes a cada noite, Westbrook estabeleceu novas marcas nos livros dos recordes da NBA. A de maior destaque foi o superar os 41 triples-doubles do lendário Oscar Roberson na temporada de 1962. O Thunder chegou a 47 triunfos na temporada regular e se classificou para os playoffs, mas foi eliminado na primeira rodada pelo Houston Rockets.

A saída de Kevin Durant, que trocou o Thunder para ser o herói do título dos Warriors e MVP das finais, deixou Westbrook como o líder indiscutível dentro do elenco do Oklahoma City e o ala-armador respondeu da melhor maneira possível, com uma temporada de números impressionantes.

Westbrook liderou a liga com média de 31,6 pontos; foi o terceiro em assistências com 10,4 e o décimo em rebotes com 10,7 por partida, além de concluir três jogos com triples-doubles e 50 ou mais pontos, entre eles o de melhor pontuação de sua carreira, com 57 contra o Orlando Magic. Westbrook também fez história ao anotar 54 pontos contra o Denver Nuggets, o jogo em que bateu a marca de Robertson com seu 42º triple-double da temporada, e ainda acertou o chute que decidiu o jogo no último segundo.

(com agência EFE)