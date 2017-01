David Luiz tem nova namorada

O amor está no ar entre os boleiros. Depois de Neymar assumir a reconciliação com Bruna Marquezine, o zagueiro David Luiz também está comprometido novamente. Segundo informações do colunista Leo Dias, do jornal O Dia desta terça-feira, o zagueiro do Chelsea assumiu o romance com uma bela loira chamada Bruna Loureiro.

O casal teria se conhecido nas férias de junho, no Brasil, e estaria junto desde então. Ainda segundo o colunista, a mãe de David Luiz não apoia a relação, apesar de ter passado as festas de fim de ano junto da nova nora, em Londres. Na foto divulgada pelo jornal, Bruna aparece vestindo a camisa do PSG, antigo time do zagueiro.

Até o momento, David Luiz não postou nenhuma foto ao lado de Bruna em suas redes sociais. Sempre discreto em relação a sua vida pessoal, o jogador nem mesmo havia confirmado o fim de seu antigo relacionamento com a portuguesa Sara Madeira.

Curiosamente, tanto David quanto Sara mantém fotos do antigo relacionamento em suas redes sociais. Será que Bruna não tem ciúmes?

Happy new year's kiss 😌 #justcantfindabetterwaytostart A photo posted by Sara Madeira (@saranevesmadeira) on Jan 5, 2016 at 3:39am PST