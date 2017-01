Federer vence Nadal em final retrô do Aberto da Austrália

Roger Federer venceu Rafael Nadal na final do torneio de tênis Aberto da Australia, e conquistou o 18º Grand Slam de sua carreira.

A vitória quebra o jejum de cinco anos do tenista suíço, cujo último prêmio em um grande torneio foi em 2012, quando bateu Andy Murray em Wimbledon.

O prêmio também aumenta a vantagem de Federer no ranking de Grand Slams. Nadal e Pete Sampras, que ocupam o segundo lugar da lista, têm quatro troféus a menos.

A partida em Melbourne durou cerca de 3h30, e terminou no quinto set com parciais de 6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3.

Com ares de déjà-vu, o jogo repetiu o resultado de final de 2009, ano do único título de Nadal em Melbourne, com vitória por 3 sets a 2. Para ambos jogadores, o torneio marcou o retorno às quadras. Os dois estavam afastados por razões médicas.

O resultado positivo de Federer vem após uma série de derrotas para Nadal, que venceu seis das últimas oito finais de Grand Slam disputadas. No total, os tenistas se enfrentaram em 35 partidas, das quais apenas 12 foram vencidas por Federer, incluindo a mais recente vitória no Aberto da Austrália.