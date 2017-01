Federer e Serena começam o ano mal

O ano de 2017 não começou bem para os maiores vencedores de Grand Slam da era moderna do tênis. O suíço Roger Federer e a americana Serena Williams perderam nesta quarta-feira em compromissos que servem como preparação para o Aberto da Austrália, que começa no dia 16.

Atual 16º do mundo, Federer disputou sua segunda partida depois de ficar afastado das quadras desde julho do ano passado, por lesão. O suíço de 35 anos havia estreado com vitória na Copa Hopman, em Perth, na Austrália, mas nesta quarta não resistiu à boa forma do alemão Alexander Zverev (24º do mundo), que venceu por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7-1), 6/7 (7-4) e 7/6 (7-4).

Já Serena Williams foi eliminada na segunda rodada do WTA de Auckland, na Nova Zelândia. A atual número 2 do mundo pagou caro pelo excesso de erros não forçados (88 no total), e foi superada pela compatriota Madison Brengle (72ª do ranking), que venceu por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/7 (7-3) e 6/4.

Essa foi a segunda partida de Serena, 35 anos, desde a semifinal do Aberto dos Estados Unidos, em agosto do ano passado. E a maré de azar se estendeu também à sua irmã, Venus Williams, que sentiu uma lesão e perdeu por W.O. para a japonesa Naomi Osaka, também nas oitavas de final.