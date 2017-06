Federação de taekwondo muda de nome para driblar palavrão

A Federação Internacional de Taekwondo anunciou que mudou seu nome oficial por causa da conotação negativa de sua sigla. “WTF” são as iniciais da frase “what the fuck”, algo como “que p…. é essa”, em tradução livre do inglês. “Sabemos que precisamos sempre evoluir e adaptar para continuar relevantes e alcançar as novas e modernas audiências. Na era digital, a sigla da nossa Federação desenvolveu conotações negativas para nossa organização e por isso era importante que nos renomeássemos para estar melhor conectados com nossos fãs”, afirmou o presidente Chungwon Choue em comunicado oficial da entidade, rebatizada World Taekwondo (WT).

Após o fim do Campeonato Mundial de Taekwondo, sediado em Muku, na próxima sexta-feira, a nova marca será incorporada a todos os comunicados e materiais oficiais da federação. “Hoje é um importante momento na história da nossa grande Federação. Desde 1973 somos conhecidos como WTF. Ao longo dos 44 anos seguintes fizemos o taekwondo crescer entre os esportes mundiais e hoje temos 208 federações nacionais associadas. Levamos o esporte para os Jogos Olímpicos e em 2020 poderemos ver tanto nas Olimpíadas quanto nas Paralimpíadas”, completou o presidente.

(Com Gazeta Press)