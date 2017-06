Após esgotar ingressos, U2 anuncia show extra em São Paulo

O U2 anunciou uma segunda data para a apresentação de sua turnê no Brasil. O novo show da tour The Joshua Tree Tour 2017 foi marcado para 21 de outubro, também no Estádio do Morumbi, em São Paulo. A primeira data já estava agendada no local para o dia 19 de outubro, mas os ingressos para a apresentação se esgotaram em menos de duas horas.

A venda de ingressos será liberada a partir da zero hora do dia 22 de junho. Assim como o show do dia 19, o do dia 21 contará com participação especial da Noel Gallagher’s High Flying Birds.

Outro bis será no esquema de pré-venda. A partir de 00h01 do dia 19 de junho, clientes do Banco do Brasil cartões Ourocard Black, Infinite, Nanquim, Platinum Estilo e Grafite Estilo, poderão comprar seus ingressos. E entre 00h01 de 20 de junho e 20h do dia 21 de junho, será aberta a venda para todos clientes Ourocard.

(Com Estadão Conteúdo)