‘Trump rouba nossas ideias’, brinca atriz de ‘House of Cards’

A barbárie política de House of Cards não preparou Robin Wright para as peripécias de Donald Trump. Em entrevista ao programa The Ellen DeGeneres Show nesta terça-feira, a atriz revelou que fica “chocada” todas as manhãs com as atitudes do presidente dos Estados Unidos. “Alguns podem pensar que, após cinco anos de série, eu não me comoveria mais.”

“Trump está ganhando da gente. As nossas ideias de roteiro estão acabando, ele está roubando todas”, brincou Robin, que interpreta a primeira-dama Claire Underwood na produção da Netflix. “Eu fico chocada todas as manhãs quando acordo. Você não?”, perguntou à apresentadora.

Ellen, que em várias ocasiões manifestou rejeição ao magnata, concordou com a atriz: “A ideia de um programa de TV é ser entretenimento, é para assistir algo que provavelmente não pode acontecer. No entanto, não dá para competir com o que (Trump) está fazendo”.

A quinta temporada de House of Cards estreia em 30 de maio na Netflix. A série acompanha a escalada ao poder do inescrupuloso político Frank Underwood, eleito presidente durante a série. Confira o teaser:

(com Agência EFE)