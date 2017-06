Simone sobre fã que derrubou Simaria: ‘Veio pra machucar a gente’

Simone, da dupla com Simaria, comentou nesta segunda-feira o incidente que aconteceu durante um show da dupla no domingo em Amargosa, na Bahia. Um fã invadiu o palco quando as cantoras se apresentavam e derrubou Simaria. A outra irmã foi rapidamente ajudá-la e teve que dar um soco no rapaz, que foi retirado por seguranças em seguida. “Esse cara foi para machucar mesmo”, escreveu Simone em uma postagem do blogueiro Hugo Gloss sobre o assunto no Instagram.

“No momento em que vi minha irmã caída no chão e ele a sufocando, o meu instinto de irmã falou mais alto e eu não pensei duas vezes em ir ajudá-la”, continuou. “O fã, quando ele ama de verdade, não machuca, não mata. Vocês lembram perfeitamente o caso de Ana Hickmann onde o ‘fã’ foi para matá-la. Esse cara não tinha intenção de dar amor e sim de machucar…”

“Quem me conhece sabe o quanto amo meus fãs, abraço, dou carinho, dou amor, brinco com eles e tudo, meus fãs são tudo para mim. Agora, numa situação dessas ali, para mim não era fã, e sim um maluco que veio para machucar a gente. Aproveito para agradecer o carinho do povo de Amargosa com nós duas que nos aplaudiu com muito amor e agradecer a todo Brasil por todas as mensagens de carinho. Amo vocês!”, terminou.

A dupla estava cantando a música Regime Fechado quando tudo aconteceu. Depois que a canção parou, as duas conversaram durante alguns minutos com a plateia, antes de voltar com a apresentação. Simone contou que foi arranhada pelo homem, mas que estava bem. Já Simaria disse que estava realmente machucada e ralou o joelho.