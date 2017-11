Restaurantes que servem comida brasileira em Salvador

O roteiro a seguir, com nove estabelecimentos, integra a edição de VEJA COMER & BEBER Salvador 2017/2018:

Alaíde do Feijão

Em nova casa, cedida pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac), Alaíde da Conceição segue no comando da cozinha, executando as receitas que aprendeu com a mãe quando ainda era criança. Seu famoso feijão pode ser provado como caldinho (R$ 5,00) ou na feijoada (R$ 30,00) guarnecida de arroz, salada e pimenta. Já a rabada (R$ 30,00) vem acompanhada de pirão e agrião. As raízes aparecem como estrelas das bebidas, como a catuaba (R$ 3,00, a dose). Cortesia da casa, o doce de banana finaliza a refeição. Rua das Laranjeiras, 26, Pelourinho, ☎ 3321-3634 (30 lugares). 11h30/21h. Aberto em 1993. $

Caju

A fruta que dá nome à casa está presente em várias receitas do chef Alan Torres. Para abrir o apetite, o coquetel de caju leva gim, sumo do limão e creme de cassis (R$ 22,00). Lidera os pedidos a moqueca de camarão com a mesma fruta (R$ 99,00, para duas pessoas), escoltada por farofa, pirão de peixe e arroz. De segunda a sexta, o cardápio executivo com entrada, prato principal e sobremesa custa R$ 38,00 por pessoa. Uma das montagens é feita com salada de folhas, linguine de frutos do mar e compota de caju com sorvete de coco. Aos sábados, há bufê com feijoada completa a R$ 48,00 por pessoa. Rua Ceará, 339, Pituba, ☎ 3355-0027 (85 lugares). 12h/15h e 19h/0h (fecha dom. e seg.). Aberto em 2016. $$

Carro de Boi

Abre o apetite a moelinha ao molho cremoso com pães (R$ 23,90, para duas pessoas). Destaque do cardápio, o pernil de cordeiro ao molho de ervas (R$ 182,00, para três pessoas) é servido com até três acompanhamentos, como feijão-tropeiro, pirão de queijo de coalho ou picadinho de abóbora com quiabo. A carta de bebidas agora conta com cervejas artesanais, como a Schornstein (R$ 29,90, 500 mililitros), e cachaças, como a baiana Serra das Almas (R$ 9,00 a dose). Salvador Shopping, ☎ 3019-3473 (100 lugares). 11h30/22h (dom. e feriados até 21h). Aberto em 1992. $$

Caxixi

Os clientes lotam a casa em busca do tradicional malassado de filé-mignon (R$ 57,00, para duas pessoas), acompanhado de arroz, feijão e salada. Outra iguaria do Caxixi é o pernil. No cardápio, ele aparece em duas versões: como entrada (20,00), em uma porção com cebola, tomate e alface, ou no sanduíche (R$12,00), com queijo do reino, alface e tomate no pão francês (R$12,00). Para refrescar, são servidas cervejas como Skol (R$ 8,00) e Bohemia (R$ 9,00) ou sucos de laranja, lima ou limão (R$ 7,00, 500 mililitros). Rua do Cabeça, 123, Dois de Julho, ☎ 3321-2192 (72 lugares). 7h/21h (sáb. e dom. 7h/18h; fecha dom.). Aberto em 1962. $

Cuco Bistrô

No salão pontuado por paredes coloridas repletas de quadros, a porção batizada de furdunço (R$ 56,00) abre o apetite. Tratase da reunião de croquete de siri, bolinho de feijoada, dadinho de tapioca e pitinga crocante, acompanhada de antepasto escolhido pelo chef João Silva. A moqueca mista de camarão e peixe (R$ 80,00) leva castanha-de-caju e leite de coco e vem escoltada por farofa de dendê (com azeite feito pela casa), arroz e pirão. A carne de sol red angus feita na brasa (R$ 65,00) pode vir ladeada de arroz biro-biro e vinagrete, entre outras sugestões. Da seleção de cachaças sai a gaúcha Serra das Almas, usada na caipirinha (R$ 16,00). No arremate, a marquise (R$ 22,00), consiste em um bolo crocante de tapioca servido com sorvete de coco verde, calda de gengibre e doce de leite. Largo do Cruzeiro de São Francisco, 6, Pelourinho, ☎ 3321-8722 (80 lugares). 11h/22h30 (dom. até 17h). Aberto em 2014. $$$

O Picuí

Ao completar trinta anos, a casa passou por reformas — a área infantil, por exemplo, ganhou novos brinquedos. O cardápio também recebeu novos itens, como as entradas de carne de sol com creme de queijo, acompanhada de vinagrete e farofa da casa (R$ 22,00) e dadinho de queijo com tapioca, guarnecido de molho agridoce de pimenta (R$ 15,00). O surubim na brasa segue no topo da lista dos pratos preferidos, servido com dois acompanhamentos a escolha, como pirão e feijão (R$ 42,00). Para beber, suco de morango (R$ 9,50, 300 mililitros). Rua Melvin Jones, 91, Jardim Armação, ☎ 3461-9000 e 3232-1037 (270 lugares). 11h30/16h e 18h/0h (sex. e sáb. sem intervalo; dom. só 11h30/19h). Aberto em 1987. $$

A Porteira

Como entrada, além da costelinha suína na brasa com molho de cebola (R$ 14,90), uma nova opção do cardápio é a costela de tambaqui com molho (R$ 14,90). Entre os pratos principais, o prime rib (R$ 134,00, para três pessoas), que traz uma peça nobre de costela de 1 quilo, é servido com purê de aipim, arroz e feijão-tropeiro. Acompanha os pedidos a cerveja Serramalte (R$ 13,80, 600 mililitros) ou o suco de frutas vermelhas (R$ 13,50, 300 mililitros). O petit gâteau com sorvete de creme (R$ 23,40) encerra a refeição. Avenida Vasco da Gama, s/n, Dique do Tororó, ☎ 3382-7808 (200 lugares). 11h30/23h30 (dom. e feriados até 22h). Aberto em 1985. $$

Porto do Moreira

Em funcionamento há quase oito décadas, o restaurante já foi até mencionado em obras do escritor Jorge Amado. O cardápio tem pratos típicos, como a galinha ao molho pardo acompanhada de feijão, arroz e pirão (R$ 38,00, para duas pessoas) e a isca de fígado com farofa de manteiga (R$ 28,00). As roskas trazem as frutas da época, em sabores como caju, umbu ou limão (R$ 12,00). Vindas do interior baiano, os doces em calda aparecem nas opções de abacaxi, goiaba ou banana (R$ 8,00). Rua Carlos Gomes, 486, Dois de Julho, ☎ 3322-4112/2814 (40 lugares). 11h/16h. Aberto em 1938. $

Uauá

Bolinho de aipim com queijo (R$ 20,00, com dez unidades) e casquinha de siri com farofa de manteiga (R$ 15,00) são boas entradas neste restaurante do Pelourinho. Entre os pratos principais, fazem sucesso a moqueca de filé de dourado com camarão, guarnecida de farofa de dendê e arroz (R$ 70,00, para duas pessoas) e a carne de sol com aipim frito e feijão de corda (R$ 55,00, para duas pessoas). Caipirinha de limão (R$ 9,00) e cocada (R$ 12,00) completam os pedidos. Rua Maciel de Baixo, 36, 1º andar, Pelourinho, ☎ 3321-3089 (100 lugares). 11h30/22h (fecha dom.). Aberto em 1979. $