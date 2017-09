Quer trocar Aerosmith por Gusttavo Lima? Proposta é feita a fãs

Parece aquela brincadeira do Domingo no Parque, antigo programa de Silvio Santos no SBT. Depois de a banda Aerosmith cancelar os últimos quatro shows do braço latino-americano da turnê Aero-Vederci Baby!, que incluía uma apresentação na cidade de Curitiba nesta quarta-feira, a CWB Brasil, organizadora do espetáculo, fez uma oferta imperdível para os fãs de Steven Tyler que ficaram na mão: um desconto de 50% no show do sertanejo Gusttavo Lima.

“Atenção: em solidariedade a quem iria curtir um show de música ao vivo na quarta-feira, a CWB Brasil oferece a quem apresentar o ingresso do show cancelado do Aerosmith um desconto de 50% no ingresso do show do artista Gusttavo Lima, que acontecerá na mesma data, às 21h, no Teatro Positivo. Sujeito à lotação da casa”, informou a empresa em um post no Facebook (abaixo).

Os fãs que estavam ansiosos para ver a banda de rock desde maio, quando a atração foi anunciada, não ficaram muito contentes com a possibilidade. A oferta logo virou meme — afinal, são estilos musicais completamente diferentes, que tocam para públicos distintos.

Se ao menos fosse para algum show do metaleiro Luan Santana….