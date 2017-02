Princesa Diana será tema de documentário na TV americana

A vida da princesa Diana será abordada em um documentário que está sendo produzido pela rede americana ABC. O programa, feito em parceria com a revista People, terá quatro horas de duração e será exibido em dois dias em agosto, para coincidir com os vinte anos da morte da ex-mulher do príncipe Charles. Diana morreu em 31 de agosto de 1997, aos 36 anos, após sofrer um acidente de carro. As informações são do site da revista The Hollywood Reporter.

O documentário vai mostrar entrevistas com pessoas que a conheciam e especialistas na história da princesa, mãe dos príncipes William e Harry, assim como filmagens e imagens de arquivo. O filme também vai explorar como o legado de Diana continua relevante, mesmo após duas décadas de sua morte.

“A princesa Diana apareceu na capa da People 57 vezes – mais do que qualquer outra pessoa na história da marca People”, disse o editor-chefe da revista, Jess Cagle, em comunicado. “Nosso público tem apetite insaciável para notícias sobre a família real; na verdade, eles são tão fascinados por isso hoje quanto estavam quando Diana foi apresentada ao mundo em 1981.”