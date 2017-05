Os melhores salgados e quitutes por VEJA COMER & BEBER Cuiabá

Confira onze bons endereços para comer salgados e quitutes como o querido bolinho de arroz cuiabano, além de duas tapiocarias e uma creperia. A lista a seguir integra a edição digital de VEJA COMER & BEBER Cuiabá 2017/2018, apresentado pelo Santander lançada em maio/2017:

SALGADOS E QUITUTES

Armazém Cuiabano

Da década de 50 até o fim dos anos 90, o avô de Gustavo Caldas possuía um estabelecimento chamado de “Armazém Oliveira”, estabelecimento que o inspirou a abrir a casa, no mesmo local, em 2014. Por lá são servidos quitutes regionais como o bolo de arroz cuiabano (R$ 30,00 o quilo), o bolo de queijo (R$ 1,80, 60 gramas) e empadas de diversos sabores, a exemplo da recheada com frango e pequi ou a de banana com carne-seca (R$ 5,00 cada unidade). O café coado na hora (R$ 1,50) é opção de bebida. Avenida Generoso Ponce, 186, centro, 65-99217-2287 (8 pessoas). 8h/17h45 (sáb. 8h30/12h30 sáb.; fecha dom.). Aberto em 2014.

Bem da Roça

Como o nome sugere, as opções da casa seguem a linha da comidinha de interior. Pelas manhãs e à tarde, o bauru na chapa (R$ 4,50) faz companhia para o chá mate com limão (R$ 7,00) ou para o café da roça, que chega à mesa com um coador de pano (R$ 16,90). Em porções individuais, os bolos de banana (R$ 3,60) e de fubá cremoso (R$ 4,50) são os mais vendidos. A canjica cremosa (R$ 4,60) também faz sucesso na casa. No almoço, é possível escolher uma das opções executivas, como o filé de alcatra com fritas, arroz e feijão (R$ 31,20). Rua Castelo Branco, 409, Quilombo. 65-3634-2036 (50 lugares). 8h/18h (sáb. até 14h; dom. fechado). Aberto em 2013.

Bistrô do Pastel

Pastéis de carne com queijo (R$ 7,50), frango com mussarela e catupiry (R$ 11,50) e o pantaneiro, de carne-seca com banana-da-terra (12,50), são os mais requisitados. O endereço também serve bufê de comida brasileira, que inclui peixada às sextas-feiras (R$ 30,00 o quilo) e feijoada aos sábados (R$ 35,00 o quilo). De segunda a sexta, há também um bufê no café da manhã (R$ 25,00 o quilo) com pães, bolos e omeletes. Avenida Presidente Marques, 463, Quilombo, 65-3322-3527 (120 pessoas). 7h/22h (sáb. 11h/22h; fecha dom.). Aberto em 2011.

Bolo de Arroz e Companhia

Ficou em segundo lugar na eleição de melhor bolinho de arroz de VEJA COMER & BEBER 2017/2018. A maior parte dos quitutes da casa é feita a partir de receitas da proprietária, Lia Lara Toledo. O bolo de arroz assado, combina arroz e mandioca em sua base e tem sabor levemente adocicado (R$ 2,90), assim como o bolo frito de polvilho e queijo (R$ 4,90). Para os fãs de queijo, as opções fritas (R$ 4,90) e assadas (R$ 3,00) também estão entre as opções. A queimada, bala caseira feita com a rapadura da cana-de-açúcar sai por R$ 2,00 e, por mais R$ 3,90, pode ganhar a companhia de um expresso. Avenida São Sebastião, 2453 (Aeroporto Marechal Rondon), 65-3321-1872. 7/20h (sáb e dom. até 12h). Aberta em 2000.

Chá com Bolo Cuiabano Tia Fran

A casa mantém a tradição nos itens do cardápio que fazem sucesso entre cuiabanos e visitantes. Entre dezessete tipos de salgados, o bolo de arroz lidera os pedidos (R$ 3,00), seguido pelo bolo de queijo, nas versões assada (R$ 3,00) e frita, com polvilho (R$ 4,00). A coxinha com massa de mandioca e recheada de frango com catupiry também é bem requisitada (R$ 4,50). O bolo de mandioca (R$ 3,00) pode finalizar a visita, junto aos chás de capim-cidreira e café, disponíveis no salão para o cliente servir-se à vontade. Avenida Senador Metelo, 1909, Jardim Independência. 65-3321-9204. 7h/10h e 15h/18h (sáb. e dom. 6h/11h30; fecha seg. e ter.). Aberto em 2007.

Chibli Café

A espirituosa proprietária Nesrin Chibli está sempre presente no café, que funciona em meio às lojas populares do calçadão, no coração da cidade. As esfihas de carne com batata ou coalhada com carne (R$ 5,00 cada uma) saem com frequência ao longo do dia, assim como o tradicional café árabe com semente de cardamomo (R$ 5,00 o bule). O quibe cru de (R$ 35,00, para duas pessoas) pode ser levado para casa, assim como o trio de pastas: coalhada, homus e babaganuche (R$ 15,00 cada pote). Para adoçar o paladar tem harissa, com semolina, água de rosas e coco ralado (R$ 8,00). Rua Antônio João, 170B, centro, 65-3054-5016 (17 lugares). 8h/18h (sáb. até 15h30; fecha dom.) Aberto em 2014.

Eulália e Família

Embora na fachada esteja escrito “Dona Eulália”, a presença de alguns dos oito filhos, 21 netos e 24 bisnetos da proprietária justifica o nome atual, Eulália e Família. A propósito, a pequena placa não indica a entrada, que na realidade fica no final do corredor lateral. No salão simples, com mesas de plástico, chamam a atenção os quatro grandes fornos a lenha que douram bolinho de arroz, bolo de queijo e chipa, vendidos a R$ 3,00 cada um. Por mais R$ 3,00, café, chocolate quente e chá em garrafas térmicas podem ser consumidos à vontade. A primeira fornada sai às 5h30, mas Eulália da Silva Soares, 83 anos, acorda bem antes disso, por volta das 3 horas da manhã, para começar um ritual que se repete há quase cinco décadas. Segundo a matriarca, o segredo da receita de bolinho de arroz imbatível está nos detalhes. O arroz cru, por exemplo, é colocado de molho com antecedência e socado no pilão; a mandioca é ralada manualmente. Na receita do quitute, eleito o melhor da cidade pelo júri de VEJA COMER& BEBER Cuiabá, também entram açúcar, leite, manteiga e coco ralado, este último intervenção de Eulália na receita aprendida com uma tia (sob encomenda, também dá para acrescentar um toque de erva-doce). Quando tudo começou, em 1956, a ideia era incrementar a renda familiar – os bolinhos eram vendidos de porta em porta com a ajuda de garotos da vizinhança e nas festas da Igreja São Benedito. A demanda fez que o marido dela, Eurico Avelino Soares, construísse um forno a lenha e abrir um ponto fixo para venda dos quitutes na casa da família. Três gerações e outros três fornos depois, não há dúvidas: a aposta deu muito certo. Rua Professor João Félix, 470, Lixeira, 65-3624-5653 (100 lugares). 5h30/11h (ter. e qui. até 10h, fecha seg., qua. e sex.). Aberto em 1958.

Fabico Lanches

Filho do fundador, Fábio Pinheiro, o “Fabico”, Miguel comanda com simpatia a lanchonete do centro, que chega a vender 2 000 salgados por dia. Junto ao balcão, uma refeição rápida pode sair a R$ 10,00 se combinar um copo de suco de laranja (R$ 3,00, 400 mililitros), um bauru assado escolhido diretamente na vitrine (R$ 4,00) e, para adoçar, um bolo de arroz (R$ 3,00). A receita desse último quitute, segundo Maria José Borges, esposa de Miguel, é uma tradição familiar e leva fubá de arroz, farinha de mandioca e coco. Rua Tenente Coronel Duarte, 843, centro, 65-3624-8956. 8h30/18h (fecha sáb. e dom.). Aberto em 1970.

Geometria do Pastel

Com 17 anos de tradição em Cuiabá, a Geometria do Pastel atende em um novo endereço há um ano. No cardápio, nomes curiosos remetem à geometria, como o pizzágono, um pastel de queijo mussarela, tomate e orégano (R$ 10,90), o vetorial, recheado com carne, ovo e azeitona (R$ 9,90) e o cartesiano, com carne e palmito (R$ 10,90). A cana é moída na hora para trazer o caldo fresco à mesa (R$5,50, 500 mililitros).Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, 612, Popular, 65-3027-2989 (30 lugares). 11h/14h, 16h30/22h (19h/22h dom.). Aberto em 2016.

La Gallina Comedoria

Baseado em referências familiares e de viagens internacionais, o chef Hugo Rodas, também dono do Seu Majó, abriu esta casa descontraída, onde serve receitas de inspiração latino-americana. Carro-chefe da casa, as empanadas são assadas na hora e vendidas em versões como a argentina (carne moída, ovo, azeitona e batata) e a de frango com milho verde e catupiry (R$ 6,50 cada uma). Outra boa pedida, o ceviche peruano com cubos de batata doce e chips de banana custa R$ 33,00. Para acompanhar, pode-ser pedir o tinto de verão, um drinque de sotaque espanhol que mistura vinho tinto seco, Citrus, laranja e gelo (R$ 13,00). Rua 24 de outrubro, 566, Goiabeiras, 2136-2514 (35 pessoas). 16h/22h (fecha dom). Aberto em 2016.

Mió de Minas

Peças de artesanato vindas de Paracatu (MG), terra natal da proprietária Edisia Moraes, conferem o clima de fazenda ao local. Do tipo meia-cura, o queijo usado na receita do pão de queijo (R$ 2,50; 50 gramas) é produzido em Mato Grosso. O quitute tradicional divide espaço com outras oito versões doces e salgadas, a exemplo da que leva Nutella no recheio (R$ 5,00; 100 gramas) e faz sucesso entre as crianças. Avenida Mato Grosso, 270, Centro Norte, 65-3055-1493. 7h30/11h e 13h30/18h30 (fecha dom.). Aberto em 2017.

CREPERIA

La Gourmandise

O cardápio bilíngue, em português e francês, reforça as raízes da casa. Nascida na Normandia, a chef crêpière Isabelle Lebon de Oliveira, dedica-se ao preparo de receitas típicas da região da Bretanha. Os crepes salgados, lá chamados de galettes, são feitos com trigo sarraceno. O la préférée (R$ 17,00) tem recheio de presunto, queijo e gema mole. Outra sugestão, sob medida para o paladar dos cuiabanos, o la paris saint-germain (R$ 24,90) vem com filé-mignon na chapa e requeijão cremoso. Para a sobremesa, há crepe de Nutella (R$ 18,00) e o au caramel (R$ 17,00), que tem um leve toque de sal. Aos sábados, a casa serve rodízio de crepes doces e salgados a R$ 28,90 por pessoa. Avenida Djalma Ferreira de Souza, Morada do Ouro, 65-99341-3496 (50 lugares). 19h/23h (dom. até 22h; fecha seg. e ter.) Aberto em 2016.

TAPIOCARIAS

Da Feira Tapiocaria

As tapiocas de massa fininha são a principal atração do agradável café tocado pelos irmãos Irapuan e Janaína Carvalho. Feito na hora com fécula de mandioca comprada em Jangada, interior de Mato Grosso, o quitute pode receber cinquenta recheios diferentes. Os preferidos do público são carne-seca (nordestina; R$ 16,00) e carne-seca com banana da terra (cuiabana; R$ 15,00). Entre as opções doces, há versões com chocolate, frutas, leite condensado e doce de leite. O cardápio, que exibe novidades a cada quatro meses, lista ainda cafés, caldos, empadas, drinques e saladas. Rua 24 de Outubro, Goiabeiras, 1007, 65-3054-5614 (55 lugares). 15/22h (fecha dom.). Aberto em 2011.

Mandacaru

Foi a busca por alternativas de alimentação mais saudáveis que levou o personal trainer Abel Duarte da Silva para o mundo da gastronomia. O nome da casa não é por acaso: as referências nordestinas aparecem no cardápio, que também evidencia a culinária local. A tapioca cangaço, por exemplo, mistura carne-seca com banana-da-terra grelhada (R$ 15,50). Entre as versões de tapioca doce, a de morango com Nutella (R$ 20,00) é uma das mais populares. De sotaque nordestino, tem o baião de cinco: arroz, feijão-de-corda, carne-seca, bacon e calabresa (R$ 27,00) e o arrumadinho de carne de sol sertaneja gratinada na manteiga de garrafa, servido com arroz, vinagrete de feijão-de-corda e farofa com farinha de Poxoréo (MT), que custa R$ 27,50. Rua Três, 394, Boa Esperança, 65-99932-1544 (60 lugares). 15h/22h30 (fecha seg.). Aberto em 2014.