O desabafo de Maisa Silva, nova vítima da hipocrisia das redes

Usuários de redes sociais adoram dizer o que pensam, mas parecem detestar– ou amar detestar — quando alguém é sincero. Taís Araújo foi apedrejada por dizer que não gostava de abóbora, no ar, para Ana Maria Braga — a outra opção seria a atriz se aventurar a comer um nhoque de jerimum e passar mal, ao vivo, no programa Mais Você, mas com isso poucos se importaram. Agora, quem sente a força da hipocrisia virtual é Maisa Silva. Depois de ser constrangida por uma brincadeira de Silvio Santos, que fez as vezes de casamenteiro entre ela e o apresentador de telejornal Dudu Camargo, Maisa se esquivou de forma franca (“não faz meu tipo”) e passou a ser chamada de “grossa” na redes. Como aconteceu com Tais.

Desde domingo, dia em que o episódio foi ao ar no Programa Silvio Santos, no SBT, Maisa não para de se defender. Os últimos posts da atriz na internet já têm o tom de um desabafo — de alguém que se sente alvo de uma violência, o que a enorme pressão das redes de fato representa.

“Quando uma menina de 15 anos não aceita qualquer brincadeira ou comentário, e se posiciona, causa espanto”, escreveu Maisa em um textão publicado no Twitter nesta terça-feira. “Com certeza, uma parcela dos telespectadores gostaria que eu aceitasse tudo o que aconteceu no programa, como dançar com um rapaz mais velho (mesmo eu NÃO querendo), ou beijá-lo”, continuou.

A adolescente já havia comentado o caso no Twitter e recebeu apoio de colegas de profissão, como a atriz Klara Castanho. “A maior parte da sociedade não está pronta para a sinceridade, se contenta com a superficialidade. GirlPower”, escreveu Klara, para Maisa.

A maior parte da sociedade não está pronta para a sinceridade, se contenta com a superficialidade. GirlPower — Klara Castanho (@KlaraCastanho) June 19, 2017

Como as críticas não param, Maisa tenta de novo silenciar as redes. E parece já se dar conta de que a tentativa de diálogo é estéril. Depois do textão, a atriz publicou um meme dela própria, tirada do clipe da já antológica música Nhem-Nhem-Nhem. Mostrou mais maturidade que boa parte (ou a totalidade) dos haters: