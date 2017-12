O amor é mesmo brega: César Tralli e Ticiane adocicam o Instagram

Uma inédita união entre Globo e Record vai se dar neste sábado, ao menos em um altar em Campos do Jordão. Foi a cidade metida a europeia a escolhida para ser palco das bodas de César Tralli, apresentador do telejornal local SPTV, e de Ticiane Pinheiro, apresentadora do matinal Hoje em Dia, concorrente de Fátima Bernardes.

No clima do casamento, não faltam mensagens e declarações de amor de ambos os lados. Na noite desta quinta-feira, o jornalista usou o Instagram para se derreter pela amada e pelo evento, que eles vêm divulgando com força extra nas redes sociais, com direito a hashtags.

“Natal antecipado. Vai começar dezembro. E já ganhei o melhor presente da vida.❤️Obrigado, Vida, pela plenitude desta cumplicidade e pela família que estamos prestes a construir juntos.👨‍👩‍👧 @ticipinheiro #ticiecesarvãocasar🥂 #02.12.2017″, escreveu Tralli na rede social, ao lado de uma foto em que aparece com uma gigantesca árvore de Natal.

Natal Antecipado. Vai começar dezembro. E já ganhei o melhor presente da vida.❤️Obrigado Vida pela plenitude desta cumplicidade e pela família que estamos prestes a construir juntos.👨‍👩‍👧 @ticipinheiro #ticiecesarvãocasar🥂 #02.12.2017 A post shared by Cesar Tralli (@cesartralli) on Nov 30, 2017 at 1:06pm PST

Ele também já publicou uma foto com a roupa do casamento — mas escondida por uma capa, imitando a tradição da noiva, que não deixa verem o vestido antes do casório.

Tá pronto. Mas é segredo. Rs😉 Terno do casório.👏🏻#ticiecesarvãocasar🥂 #02.12.2017 A post shared by Cesar Tralli (@cesartralli) on Nov 28, 2017 at 3:45pm PST

E, por falar em noiva, Ticiane Pinheiro, ex-senhora Roberto Justus, antecipou seu voto de casamento em um post na própria conta do Instagram. “Faltam dois dias para eu me tornar a sua mulher. Apenas dois dias para nossa vida perante a Deus se transformar em uma só. Seremos uma família de verdade com muito amor, carinho e respeito. Te amo e não vejo a hora de dizer SIM❤️ @cesartralli #ticiecesarvãocasar🥂”, escreveu a apresentadora da Record.