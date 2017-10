Museu de Paris incentiva pais a levarem filhos para ver gente nua

Enquanto o Brasil observa a polêmica em torno da mãe que levou a filha a uma performance com um homem nu no MAM, em São Paulo, a França voltou a circular uma campanha em que incentiva pais a levarem crianças à exposições com nudez. Intitulada “Tragam seus filhos para ver gente nua”, a ação feita pelos museus d’Orsay e Orangerie, em Paris, nasceu em 2015, e foi adotada novamente para este mês de outubro.

A ação conta com nove cartazes, todos convidando adultos e crianças a visitarem os museus. Espalhados pelos metrôs e pontos de ônibus da cidade, a campanha traz imagens de quadros do acervo e de exposições itinerantes em cartaz. Em entrevista à rádio France Press, a diretora de comunicação do Museu d’Orsay e de L’Orangerie, Amélie Hardivillier, contou que a ação foi bem recebida, reproduzida e apreciada pelo público em 2015, e não causou polêmicas.

Recentemente, a performance apresentada no Museu de Arte Moderna (MAM) de São Paulo dividiu opiniões ao levar uma garotinha a encostar no coreógrafo Wagner Schwartz completamente nu. As controvérsias alimentaram o debate em voga desde quando protesto culminaram no encerramento antecipado da exposição Queermuseu – Cartografias da Diferença na Arte da Brasileira em Porto Alegre.