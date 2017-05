O Dom Agostinho está entre os restaurantes da primeira edição do festival gastronômico Menu Comer & Beber apresentado pelo Santander em Cuiabá. Realizado pela primeira vez na capital mato-grossense, o festival tem a proposta de oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso. No Dom Agostinho, entre os dias 27 de maio e 27 de junho, apenas no jantar, os clientes que optarem pelo menu no almoço pagarão R$ 59,90 por refeições em três etapas compostas de entrada, prato principal e sobremesa. Confira o cardápio oferecido pela casa italiana:

Entrada – Bruschetta de tomate e sálvia

Prato principal – Polpetone de carne recheado de mussarela, guarnecido de talharim na manteiga ou legumes e salada de rúcula

Sobremesa – Sorvete de manjericão

Cliente Santander: ao comprar uma bebida e pagar com o seu cartão Santander na maquininha GETNET, você ganha outra de graça (promoção válida para água, suco, refrigerante, cerveja, drinque ou uma taça de vinho).

DOM AGOSTINHO. Avenida Dom Aquino, 314, Dom Aquino. 3052-8450. 19h/22h30 (seg. e dom. fechado). 44 lugares.