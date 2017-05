Meat’s Grill prepara a melhor carne de Cuiabá

1. salão meat's grill cuiabá _DSC9831 zoom_out_map 1 /3 No Meat's Grill, a carne mato-grossense recebe o melhor tratamento da cidade (Lucas Ninno/VEJASP)

2. carne meat's grill cuiabá _DSC9937 zoom_out_map 2 /3 Por ali, duas vezes por semana são entregues cortes da raça angus, vindos de novilhos criados no estado (Lucas Ninno/VEJASP)

3. carré de cordeiro meat's grill cuiabá _DSC9855 zoom_out_map 3/3 O carré de cordeiro faz sucesso no melhor restaurante da categoria em Cuiabá (Lucas Ninno/VEJASP)

Meat’s Grill

Alcançar o prêmio máximo da categoria, na primeira edição de VEJA COMER & BEBER CUIABÁ 2017/2018, talvez traga um gostinho extra de orgulho a casa. Afinal, o Mato Grosso detém o maior rebanho bovino do país, confirmado pelo IBGE no levantamento mais recente, de 2015. De acordo com o júri, no salão envidraçado – e compacto, se comparado a outras churrascarias locais –, a carne mato-grossense recebe o melhor tratamento da cidade. Duas vezes por semana, são entregues cortes da raça angus, provenientes de novilhos precoces criados no estado. Importados, apenas o cordeiro e o estilo da churrasqueira, ambos uruguaios. As canaletas da parrilla, inclinadas, impedem que a gordura da carne pingue no carvão e levante labaredas, prejudiciais ao sabor. Entre os cortes mais requisitados estão o bife ancho, guarnecido por arroz com brócolis, mandioca cozida, farofa de bacon, vinagrete e molho chimichurri (R$ 106,60, para dois), e o porterhouse caprese, corte com osso que inclui partes de contrafilé, filé-mignon e alcatra (R$ 57,80). Acompanha arroz com brócolis ou cenoura e tomate assado com mussarela de búfala e manjericão. Também faz sucesso o carré de cordeiro, suficiente para duas pessoas (R$ 123,80), ladeado por arroz com brócolis, maionese, mandioca cozida mais molhos de hortelã e da casa, à base de pimentão, salsinha, vinagre e pimenta calabresa. Para anteceder os pratos, a polenta frita (R$ 22,00, para dois) tem boa saída e, para acompanhá-los, a enxuta carta de vinhos reúne dezoito rótulos. É o caso do Finca La Linda 2015, feito a partir de uvas malbec (R$ 80,00) – também importado, da Argentina. Avenida Mato Grosso, 422, Centro Norte, 3624-6060 (76 lugares). 11h/14h30. Aberto em 2004. $$