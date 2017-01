Mark Hamill diz que ‘Star Wars: The Last Jedi’ tem ‘tom samurai’

A Disney anunciou nesta segunda-feira o título do episódio VIII: Star Wars The Last Jedi, e Mark Hamill pôde respirar aliviado porque não precisa mais guardar segredo. Logo após o anúncio, o eterno Luke Skywalker foi questionado pela Associated Press, qual a sua opinião sobre o título e o que ele representa sobre o filme. “Tem um tom samurai, é bem direto e minimalista, eu gosto”, disse.

Hamill explicou também que não pode dar nenhuma informação sobre o filme. “Me contaram do título quando estávamos gravando o filme no ano passado, e eu disse: ‘não me contem isso, eu falo enquanto durmo'”, contou.

“A Disney nos deixava paranoicos com vazamentos. É engraçado porque quando fizemos os primeiros filmes, ninguém se importava com isso”, continuou Mark Hamill.

The Last Jedi tem estreia programada para 15 de dezembro de 2017 no Brasil. O filme traz de volta os personagens de O Despertar da Força (2015), Rey (Daisy Ridley), Finn (John Boyega) e o vilão Kylo Ren (Adam Driver). Mas o grande mistério do filme é como o herói Luke Skywalker, que reapareceu na última cena do longa anterior, vai se encaixar na nova trama. Carrie Fisher, a eterna princesa Leia, também estará de volta no episódio VIII, já que a atriz completou os trabalhos no longa antes da sua morte, em dezembro de 2016.