Maisa dispensa Dudu Camargo: ‘Não é meu tipo. Ele fala esquisito’

Silvio Santos encarnou “a tia” que tenta unir os jovens solteiros. Mas não deu certo. Durante seu programa na noite deste domingo, o apresentador sugeriu que Maisa, no auge de seus 15 anos, deveria deixar a solteirice para namorar Dudu Camargo. Após uma careta perceptível, a jovem retrucou. “Então eu posso ir embora. Não estou aqui para arranjar namorado. É um ultraje você me submeter a uma situação dessa”, disse a moça, irritada.

“Mas o rapaz não é bonito?”, perguntou Silvio. “Não faz meu tipo”, respondeu Maisa, antes de complementar que não estava interessada também na beleza interior do apresentador do telejornal Primeiro Impacto. Silvio insistiu. E Maisa não se segurou. “Ele é engessado, não parece que é de verdade. Ele fala esquisito. Ninguém é assim o tempo inteiro. As pessoas gostam de gente de verdade”, disse. “Ele é todo engomadinho, ele faz essa voz. Eu duvido que ele fala assim acordando. Eu não gosto de tanta formalidade.”

Entre muitas patadas disparadas contra Silvio e Dudu, Maisa amenizou ao dizer que não tinha nada contra o pretendente. “Mas também não tenho nada a favor.”

Confira abaixo o vídeo completo da participação da dupla no programa e também um destaque em que Dudu dança perto de Maisa, que viralizou na internet.