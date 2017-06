Maisa chora e abandona gravação com Silvio Santos e Dudu Camargo

Silvio Santos decidiu convidar novamente Maisa Silva e Dudu Camargo para participar da gravação de seu programa, nesta terça-feira, mas as coisas não saíram como o esperado. Segundo o assessor de imprensa de Dudu, Cristian Gomes, Maisa chorou durante a gravação e abandonou o palco após brincadeiras do dono do SBT. A assessoria da emissora não confirma a informação. Já a assessoria de Maisa afirma que não vai se pronunciar sobre o assunto.

De acordo com Cristian, Silvio Santos chamou Maisa para o Jogo dos Pontinhos e pediu que ela explicasse toda a polêmica envolvendo o apresentador do Primeiro Impacto, sem saber que Dudu também seria chamado ao palco. “Silvio chamou Dudu e disse que eles tinham que acabar com essa briga, que ele deveria pedir desculpas por ter dito que tinha convidado Maisa para dormir com ele para descobrir se ele tinha a voz empostada”, conta o assessor.

Lívia Andrade, que participa sempre do Jogo dos Pontinhos, se levantou do seu lugar e abraçou Maisa, que começou a chorar. Dudu pediu desculpas e Maisa teria dito que ele deveria pedir perdão também à mãe dela por causa do que havia falado. “Silvio então disse que não tinha que colocar a mãe no meio”, conta Cristian. “Foi aí que a Maisa abandonou o palco e não voltou mais para a gravação.”

Segundo o assessor, Silvio ainda disse que viu todas as aparições de Dudu na televisão nos últimos dias e afirmou que ele “está pronto”, prometeu que vai mantê-lo no comando do Primeiro Impacto e ainda vai dar a ele um programa de auditório.

O dono do SBT também teria dito a seu diretor, Fabiano Wicher, que não convidasse mais Maisa para seu programa por causa do que aconteceu durante a gravação desta terça.

Histórico

Os nomes de Maisa Silva e Dudu Camargo não saem do noticiário desde o último dia 18, quando eles participaram do Programa Silvio Santos e o apresentador sugeriu que eles deveriam formar um casal, já que os dois estão solteiros. Maisa afirmou que Dudu não é seu “tipo” e que fala esquisito. Criticada na internet, Maisa rebateu publicando um textão em sua página no Facebook em que afirmava que as mulheres não são obrigadas a aceitar tudo.

Enquanto isso, também no Facebook, Dudu era acusado de ter agredido um ex-namorado. Robert Oliveira, 19 anos, que afirmava ser ex-namorado de Dudu, fez um longo texto afirmando que o apresentador do SBT o teria agredido e abusado dele diversas vezes. Dudu nega ter tido qualquer tipo de relacionamento com Oliveira e registrou um boletim de ocorrência contra ele.

Na tentativa de esclarecer tanto a acusação de agressão quanto a polêmica com Maisa, Dudu foi ao programa A Tarde É Sua, de Sonia Abrão, mas acabou se enrolando e constrangendo a colega de emissora ainda mais. Relembrando que Maisa havia falado que ele tem voz empostada, Dudu afirmou: “A Maisa tinha dito no quadro: ‘Eu duvido que ele acorda falando assim’. Aí eu convidei ela para dormir uma noite comigo”.

Maisa publicou no Twitter a cena em que Dudu Camargo conta com orgulho a sua piadinha — que não foi ao ar no SBT, provavelmente cortada por seu teor infame — a Sonia Abrão, e escreveu, com ironia “Muito engraçado…”. Na sequência, publicou um meme dela mesma, em que se lia “Coragem”, e ela complementava, “Tem que ter”.