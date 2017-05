Luana Piovani será mãe de Chay Suede em trama de Aguinaldo Silva

O Sétimo Guardião, novela programada para 2018 na faixa das 9 da Globo, vai reconduzir ao horário o microcosmo mágico de Aguinaldo Silva. Na fictícia Serro Azul, Luana Piovani será primeira-dama e mãe do bad boy da cidade, Eurico Júnior, mais conhecido como Júnior. O garoto será vivido por Chay Suede, ator de 24 anos – 16 a menos que a atriz. Não será o caso de uma gravidez na adolescência, contudo: Marilda vai descobrir um soro da juventude na fictícia cidade de Serro Azul. Para o papel do prefeito de Serro Azul, Eurico, é cogitado Alexandre Borges.

“A personagem é mais velha que Luana, porém usa um certo soro da juventude que só ela conhece e a faz ficar sempre jovem, como é o sonho de todos nós”, conta Aguinaldo Silva, que prepara também uma adaptação para o teatro de Lili Carabina, personagem-título de um livro seu, com Viviane Araújo no papel. A peça tem estreia prevista para agosto no Teatro Jaraguá, em São Paulo. Os ensaios com Viviane Araújo começam em junho.

“Adoraria fazer uma série baseada nas aventuras de Lili Carabina, personagem de ficção que eu criei, e do qual depois quatro mulheres presas se apropriaram, cada uma delas dizendo que era Lili”, conta Aguinaldo. “Mas, por mais que eu queira me dedicar às séries, tenho a impressão que estou condenado às novelas, das quais nunca conseguirei me livrar.”