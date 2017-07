Linkin Park cresce 7.000% no streaming após morte de vocalista

O suicídio de Chester Bennington comoveu os fãs da banda Linkin Park. Tanto que, no dia seguinte a notícia da morte, o grupo cresceu 7.000% nos sites de streaming. Segundo análise da empresa Buzz Angle Music, divulgada na revista americana Variety, o álbum Meteora, de 2003, foi o mais procurado pelos ouvintes, com um aumento de mais de 10.000% em suas reproduções.

O disco Minutes to Midnight, de 2007, foi o segundo mais ouvido, com um crescimento de 9.500%. Hybrid Theory, álbum de estreia da banda, lançado em 2000, foi o terceiro mais procurado, com um aumento de 8.700%.

A música mais ouvida nos últimos dias foi o hit In The End, de 2000, com 1,5 milhão de reproduções na internet. Nas plataformas de vídeo, o clipe de Numb, do disco Meteora, foi assistido 695.000 vezes no período. As faixas cresceram 342% e 244%, respectivamente, em todas os meios digitais.

Confira abaixo quais são as cinco músicas mais reproduzidas do Linkin Park:

In The End

Numb

What I’ve Done

Crawling

One Step Closer