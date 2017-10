Lilia Cabral será madrasta má de Marina Ruy Barbosa em novela

Envolvido em uma controvérsia por causa da autoria da novela O Sétimo Guardião, que Aguinaldo Silva preparava para estrear na faixa das 9 em 2018 na Globo, o autor decidiu tocar um novo folhetim para entrar no lugar da trama. A VEJA, Aguinaldo afirmou que História de Lobos, em que ele trabalha atualmente, terá Lilia Cabral interpretando a madrasta má da protagonista Marina Ruy Barbosa. Viviane Araújo, que estreou nas novelas da emissora carioca justamente em uma produção de Aguinaldo, Império, como a manicure Naná, estará em um dos núcleos de História de Lobos.

Aguinaldo se viu em meio a uma confusão quando um aluno de um de seus cursos de roteiro decidiu reclamar a autoria da sinopse de O Sétimo Guardião. Entre o final de agosto e o começo de setembro, rumores davam conta de que a produção da novela havia sido cancelada pela Globo por causa dessas questões, notícia que o autor negou em suas redes sociais.

História de Lobos deve estrear em 2018, após a trama que João Emanuel Carneiro prepara para o canal. Esta última vai substituir O Outro Lado do Paraíso, de Walcyr Carrasco, que estreia na próxima segunda-feira.

Antes da novela de Aguinaldo, que será sua segunda parceria com o autor, Marina Ruy Barbosa protagonizará Deus Salve o Rei, novela das 7 que substituirá Pega Pega em janeiro. Já Lilia Cabral, que está no ar em A Força do Querer, tem longo currículo ao lado do escritor, tendo feito Vale Tudo (1988), Tieta (1989), Pedra sobre Pedra (1992), Fina Estampa (2011) e Império (2014).