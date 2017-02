Letícia Lima assume Ana Carolina: ‘Minha primeira mulher’

A atriz Letícia Lima enfim abriu o jogo sobre o relacionamento com a cantora Ana Carolina. “Estou bem feliz. É meu primeiro relacionamento com mulher”, disse à edição da revista VIP de fevereiro, que chega às bancas nesta sexta-feira. A relação das duas era alvo da especulação de fãs e seguidores desde que foram vistas juntas no Carnaval do ano passado. A partir daí, elas passaram a ser flagradas juntas em restaurantes e aeroportos, mas nunca falaram abertamente a respeito.

“Para mim, é tão normal, tão natural que não tem o que falar sobre isso. Me senti atraída e só não hesitei, não fiz nada, deixei acontecer. Não teve uma grande questão. Foi a primeira vez que me senti atraída por uma mulher”, continuou Letícia.

Além da entrevista, a VIP traz um ensaio sensual com a atriz, que se destacou como uma das merlozetes de A Regra do Jogo, a última novela de João Emanuel Carneiro. Clique aqui para ver o making of do ensaio.