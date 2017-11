O La Mássima Pasta Gourmet está entre os restaurantes da primeira edição do festival gastronômico Menu Comer & Beber, apresentado pelo Santander em Salvador. O festival tem a proposta de oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso. No La Mássima Pasta Gourmet, entre os dias 11 de novembro e 10 de dezembro, os clientes podem optar por um menu especial, no almoço (R$ 49,90) e no jantar (R$ 59,90), que é composto de três etapas: entrada, principal e sobremesa.

Confira o cardápio oferecido pelo restaurante:

Entrada: trio de bruschettas (brie com frutas vermelhas, gorgonzola com damasco e pasta de ricota e manjericão)

Prato principal: rondelli de filé-mignon e mussarela ao creme funghi ou rondelli de salmão e cream cheese ao molho cremoso de limão ou ravióli de açafrão e mussarela de búfala e manjericão ao molho pomodoro

Sobremesa: bolo no pote de brigadeiro ou morango

Cliente Santander: ao comprar uma bebida e pagar com o seu cartão Santander na maquininha GETNET, você ganha outra de graça (promoção é válida para taça de vinho, cerveja, suco, refrigerante ou água mineral).

LA MÁSSIMA PASTA GOURMET.Avenida Anita Garibaldi, 1834, loja3, Centro Médico Empresarial, (71) 3019-7900.