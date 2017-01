Kutcher recebeu três vezes mais que Natalie Portman para filme

Natalie Portman revelou que seu co-protagonista em Sexo Sem Compromisso, Ashton Kutcher, recebeu cachê três vezes maior do que o dela para fazer a produção. “Eu não fiquei tão brava quanto deveria”, disse Natalie à edição britânica da revista Marie Claire. “Quero dizer, nós somos muito bem pagos, então é difícil reclamar, mas a disparidade é absurda.”

“Na maioria das profissões as mulheres faturam 80 centavos a cada dólar ganho por um homem. Em Hollywood, nós ganhamos 30 centavos a cada 1 dólar”, disse a atriz. Coincidentemente, no ano de estreia da comédia romântica, 2011, a atriz ganhou um Oscar por seu trabalho em Cisne Negro.

Outras estrelas de Hollywood, como Jennifer Lawrence, Scarlett Johansson e Siena Miller, também entraram na discussão da disparidade de salários entre gêneros na capital do cinema. Em 2015, e-mails vazados dos servidores da Sony revelavam que Jennifer recebeu bem menos do que seus colegas de A Trapaça. Ao jornal The Guardian, a atriz culpou a si mesma pelo acontecimento. “Desisti muito cedo da negociação”, disse.