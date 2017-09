Kim Kardashian confirma que terceiro filho está a caminho

Kim Kardashian e o rapper Kanye West estão esperando o terceiro filho. A novidade foi confirmada pela própria socialite em um vídeo promocional da 14ª temporada de Keeping Up With the Kardashians. “O que acontece toda vez que eu falo ‘adivinha’?, pergunta Kim no teaser. “A pessoa está grávida?”, responde Khloe Kardashian. “Nós vamos ter o bebê”, confirma a mulher de Kanye.

O casal optou por uma barriga de aluguel desta vez porque Kim teve sérias complicações durante as duas primeiras gestações, de North, 4 anos, e do caçula Saint, de 1 ano. Na última gravidez, a Kardashian abriu o jogo sobre os problemas e saúde e revelou a possibilidade de terem mais um filho.

“Definitivamente, estou inclinada a tentar… Depois de conversar com Kanye, acho que sempre soube que a barriga de aluguel era uma opção, e agora sinto que essa é a minha realidade”, disse a americana na temporada anterior de seu reality show.