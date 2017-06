Katy Perry desabafa e chora em sessão de terapia transmitida ao vivo

A cantora inglesa Katy Perry está transmitindo ao vivo em seu canal no Youtube seu final de semana, para promover o lançamento de seu quinto álbum, Witness. Na sexta-feira, reuniu amigas famosas, como a cantora Sia e a diretora do filme Mulher-Maravilha, Patty Jenkins, para um jantar. Hoje, em sessão com um terapeuta – o guru das celebridades Siri Sat Nam –, a cantora chorou ao falar sobre fases em que esteve deprimida e contou que chegou até a pensar em suicídio.

“Eu me sinto envergonhada por ter pensado nisso, por ter me sentido tão para baixo e deprimida”, desabafou a cantora. Ela disse que a música By the Grace of God, cuja composição é própria, conta como ela superou a fase difícil. “Eu realmente acredito em algo maior que eu e chamo isso de Deus. Eu tive a chance de viver essa vida incrível e eu trabalho duro por isso. Me deram essa bênção e eu sei que Deus em tem suas mãos”.

Em seu reality show particular, Katy também falou sobre o novo corte de cabelo e disse que isso a aproxima de quem era antes de se tornar famosa. “As pessoas não gostaram do meu cabelo. Eu fiquei mal porque fiz isso justamente por não me sentir mais como a Katy Perry de antigamente”, conta.