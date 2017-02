Justin Bieber deprê: ‘Eu nem tenho uma namorada’

Enquanto celebridades como Kim Kardashian e Neymar se derretiam de amor celebrando o Valentine’s Day, o Dia dos Namorados, comemorado nos Estados Unidos e em vários países em 14 de fevereiro, Justin Bieber amargava a solidão. O cantor publicou dois vídeos no Instagram Stories nesta terça-feira mostrando que não tinha companhia para passar a data. Segundo o site da revista People, Bieber postou os vídeos e deletou em seguida – mas seus fãs foram rápidos em copiar os clipes e disponibilizar no Twitter.

“Não tenho comida, não tenho emprego, as cabeças dos nossos bichos de estimação estão caindo e eu não tenho namorada!”, disse, citando uma frase do filme Debi & Lóide: Dois Idiotas em Apuros (1994) e acrescentando a última parte para declarar sua solteirice. No outro vídeo, ele diz, em voz melancólica: “Tudo o que eu queria era uma namorada. Agora eu não tenho nem uma namorada”.

Bieber tem sido discreto sobre sua vida amorosa desde que seu relacionamento com Sofia Richie terminou, em agosto. Enquanto isso, sua outra ex-namorada, Selena Gomez, é só felicidade com seu novo affaire, o músico The Weeknd – os dois têm sido vistos juntos nas últimas semanas e não fazem questão alguma de esconder o romance.