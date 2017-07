José Loreto faz desabafo após vídeo íntimo “vazado”

Desde a manhã deste domingo, 9, um vídeo íntimo de José Loreto, ator que atualmente está na supersérie Os Dias Eram Assim, circula nas redes sociais. Em seu Instagram, o ator se manifestou dizendo que a gravação é antiga e que a divulgação desse tipo de conteúdo sem o consentimento do dono é crime.

De acordo com ele, o registro foi feito há dez anos e sem a sua permissão. Loreto afirmou que a partir de agora deixará o assunto com os seus advogados e não se manifestará mais sobre o caso. Hoje, o ator é casado com a atriz Débora Nascimento.