Internada aos 5 meses de gravidez, Eliana tem avaliação diária

A apresentadora Eliana segue internada sem previsão de voltar ao ar. Eliana, que espera uma menina, Manuela, sofreu um descolamento da placenta e precisa fazer repouso absoluto para evitar um parto prematuro, que colocaria em risco a sobrevivência do bebê. De acordo com a sua assessora de imprensa, que não divulga o hospital onde ela se encontra, Eliana está no quinto mês de gestação. Ainda não há previsão de alta, mas a apresentadora passa por uma avaliação todos os dias e aguarda o sinal verde para prosseguir com o repouso em casa.

Esta não é a primeira vez que Eliana, de 43 anos, passa por tensão nesta segunda gravidez. Há dois meses, a apresentadora contou em entrevista à revista Claudia que precisou passar por uma cirurgia porque havia risco de perder o bebê.

Eliana, que é mãe de Artur, 5 anos, do relacionamento com o músico e empresário João Marcello Bôscoli, espera uma menina do produtor de TV Adriano Ricco. O produtor e Arthur a têm visitado no hospital.

A apresentadora também usa as redes sociais para falar sobre o seu quadro: