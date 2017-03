IMPERDÍVEL: Novos episódios de ‘Sésamo’ têm famosos brasileiros

Dez anos depois de sua última temporada no Brasil, a série infantil Sésamo (antiga Vila Sésamo) volta com 52 episódios inéditos gravados no estúdio da TV Cultura, em São Paulo. A nova temporada conta com a participação de celebridades brasileiras, como Palmirinha, Gregorio Duvivier, Emicida, Chico César, Bela Gil, Gaby Amarantos, Jair de Oliveira, Tânia Kalil, Céu, Negra Li, Maria Fernanda Cândido, MV Bill, Fernando Fernandes e Ilan Brenman, e estreia no dia 6. Os episódios irão ao ar de segunda a sábado na TV Cultura (13 horas) e na TV Brasil (13h30).

A escolha dos convidados se deu seguindo critérios de diversidade – são pessoas de diferentes etnias, gêneros, idades e tipos físicos –, tema que é bastante abordado no programa educativo. Os episódios trazem os monstrinhos em grandes aventuras: Come Come usa seu estúdio, o Migalhas Pictures, para reproduzir clássicos do cinema. A fada Abby, uma nova personagem, vai à escola de fadas voadoras para aprender a resolver problemas do dia a dia. Elmo ganha destaque com seu quadro Musical do Elmo, em que apresenta clipes divertidos.

De olho na internet, o programa também disponibiliza alguns quadros em seu canal no YouTube. Após a estreia da nova temporada, trechos dos episódios serão publicados semanalmente no site de vídeos.