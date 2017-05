Iggy Azalea apaga fotos com Anitta de seu Instagram

Apesar da recente parceria entre Iggy Azalea e Anitta, a cantora australiana apagou de seu Instagram todas as fotos em que aparecia com a brasileira. Resta apenas um post em que Iggy aparece dentro de uma moldura em que se leem os nomes dela, de Anitta e de Switch, música que é a primeira parceria das duas.

Especula-se que os fãs de Anitta tenham sido o motivo principal para o delete. No último dia 18, depois que vazou o áudio de Switch, fãs brasileiros passaram a deixar cometários revoltados com o que consideram uma pequena participação da cantora. As críticas se repetiram depois da apresentação das duas na TV americana, no programa de Jimmy Fallon, onde Iggy teve mais espaço — Anitta chega a sair do palco antes para a australiana brilhar.

Mesmo sem os posts com foto da brasileira, só se lê comentários em português na rede social de Iggy. Fãs da brasileira com diferentes opiniões discutem nos posts da australiana.

A tese faz sentido, já que no Twitter Iggy Azalea manteve fotos com Anitta:

(Com Estadão Conteúdo)