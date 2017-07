Gretchen vai ser estrela de novo clipe de Katy Perry

Rainha dos memes da internet, a cantora Gretchen, é também estrela internacional. Nas redes sociais, ela anunciou que estará no novo clipe da cantora americana Katy Perry, que será lançado na próxima segunda feira (3).

Gretchen divulgou um trecho do vídeo em seu Facebook e anunciou que estará no clipe da música Swish Swish, fruto de uma parceria da cantora pop com Nicki Minaj. “Está acabado o mistério! Foi lindo, eu me emocionei várias vezes”, escreveu. “Está aí meus amores o teaser de um trabalho fantástico com a Diva do Pop Mundial Katy Perry!”.

De acordo com o jornal O Globo, foi a americana quem convidou Gretchen para aparecer no vídeo, por gostar dos memes que envolvem a brasileira e circulam na internet mundo a fora. A gravação do clipe aconteceu em Salvador, na Bahia, e teve direção de Dario Vetere e David Campbell.

Segundo a postagem de Gretchen, uma parte do clipe será exibida amanhã, às 15h, no programa Video Show, da Globo e a versão completa estará às 15h30 (de Brasília) nas redes sociais de Katy.