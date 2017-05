Gloria Perez reprisa parto na rua – e se dá chance de se corrigir

Não são apenas os elementos estruturantes da dramaturgia de Gloria Perez que A Força do Querer vem reapresentando. Para além da cultura exótica (aqui, a paraense), do núcleo com um psicopata (aqui a doida Irene, vivida por Débora Fallabela) e do merchandising social (aqui voltado aos transgêneros, capitaneados por Ivana, personagem de Carol Duarte), há também cenas da obra da autora que se repetem na nova novela das 9 da Globo. Uma delas vai ao ar na semana que vem, quando a sereia Ritinha (Isis Valverde) dará à luz no meio da rua – ou, mais precisamente, dentro de um carro – de forma tumultuada.

De novo, não vai faltar confusão – para usar uma palavra cara às descrições de filmes da Sessão da Tarde. O filho de Ritinha, cujo pai ao que tudo indica é o ex Zeca (Marcos Pigossi), vai nascer no meio de um tiroteio, com ajuda da policial Jeiza, atual namorada do ex da sereia. Essas bagunças típicas de folhetim, que só farão aumentar: Ritinha vai convidar a atual do ex para ser madrinha de seu pimpolho. Jeiza, que além de policial é lutadora de MMA, vai acrescentar ao currículo a habilidade de parteira, em uma operação improvisada dentro de um táxi. A sequência deve ir ao ar na teça-feira, dia 30 de maio.

A cena remete à de outra protagonista de Gloria Perez, Morena (Nanda Costa). Em Salve Jorge, depois de ser traficada, ir parar em uma boate na Turquia e conseguir escapar, a fugitiva Morena se vê forçada a parir em uma via qualquer – mais precisamente, uma gruta – de Istambul. Na ocasião, a sequência, mais que causar apreensão ou comoção no público, se tornou motivo de piada. Isso porque o bebê nasceu de forma natural, mas sem que Morena chegasse a tirar o shortinho que obstruía a passagem da criança. Pam!

Confira aqui, a partir de 34’’:

Um erro que, agora, Gloria Perez tem a chance de consertar – Ritinha, afinal, estará de vestidinho. Embora as redes sociais torçam mesmo é por um novo deslize, que rende muito mais memes.