Globo exibe The Voice Kids, mas oculta Victor, acusado de agressão

O cantor Victor, da dupla Victor & Léo, acusado de agressão contra a mulher grávida, pediu para se afastar do programa “The Voice Kids”, da TV Globo, mas a emissora afirmou que decidiu exibir os programas que já estavam gravados, o primeiro deles exibido na tarde deste domingo.

Em nota lida pelo apresentador André Marques antes de o programa começar, a emissora diz que “esta semana aconteceu um fato importante envolvendo um dos técnicos do nosso programa”, “uma acusação bastante grave de violência doméstica”. “A Globo repudia toda e qualquer forma de violência e acredita que essa acusação precisa ser apurada com rigor, garantindo o direito de defesa, na busca da verdade”.

Segundo ainda a nota, “Victor nos procurou informando que iria se afastar do programa para se dedicar totalmente a esse caso”. “No entanto, você que acompanha o nosso “The Voice Kids” sabe que estamos em um momento muito especial da disputa das crianças. Como nosso programa de hoje e da semana que vem já estavam gravados, em respeito a essas crianças que se esforçaram tanto para chegar até aqui nas batalhas, decidimos manter o programa como ele foi gravado.” A TV Globo, no entanto, editou o programa para impedir que Victor aparecesse.

A emissora afirmou, ainda, que “o jornalismo da Globo vai acompanhar o desenrolar desse caso para que você saiba tudo o que está acontecendo”.

O caso

A mulher de Victor, Poliana Bagatini Chaves, 29 anos, registrou um boletim de ocorrência contra o marido na sexta-feira, dia 24, dizendo que o cantor a jogou no chão e a agrediu com chutes, durante uma discussão. Poliana também passou por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) de Belo Horizonte, onde o casal mora. Victor não comentou o caso até agora.