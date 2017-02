Gisele Bündchen e Tom Brady serão anfitriões do baile do MET

1. Beyoncé usou um vestido Givenchy de látex no MET Gala 2016 zoom_out_map 1/30 Beyoncé usou um vestido Givenchy de látex no MET Gala 2016 (Larry Busacca/Getty Images) Beyoncé usou um vestido Givenchy de látex no MET Gala 2016

2. Beyoncé usou um vestido Givenchy de látex no MET Gala 2016 zoom_out_map 2/30 Beyoncé usou um vestido Givenchy de látex no MET Gala 2016 (Dimitrios Kambouris/Getty Images) Beyoncé usou um vestido Givenchy de látex no MET Gala 2016

3. Claire Danes literalmente brilhou com seu vestido Zac Posen que acendia no escuro zoom_out_map 3/30 Claire Danes literalmente brilhou com seu vestido Zac Posen que acendia no escuro (Dimitrios Kambouris/Getty Images) Claire Danes literalmente brilhou com seu vestido Zac Posen que acendia no escuro

4. Claire Danes literalmente brilhou com seu vestido Zac Posen que acendia no escuro zoom_out_map 4/30 Claire Danes literalmente brilhou com seu vestido Zac Posen que acendia no escuro (Instagram/Reprodução) Claire Danes literalmente brilhou com seu vestido Zac Posen que acendia no escuro

5. Tirem as crianças da sala! Foi com este look de dia das bruxas da grife Givenchy que Madonna desfilou no MET Gala 2016 zoom_out_map 5/30 Tirem as crianças da sala! Foi com este look de dia das bruxas da grife Givenchy que Madonna desfilou no MET Gala 2016 (Larry Busacca/Getty Images) Tirem as crianças da sala! Foi com este look de dia das bruxas da grife Givenchy que Madonna desfilou no MET Gala 2016

6. Outra inovação foi o vestido Marchesa de Karolina Kurkova que mudava de cor zoom_out_map 6/30 Outra inovação foi o vestido Marchesa de Karolina Kurkova que mudava de cor (Dimitrios Kambouris/Getty Images) Outra inovação foi o vestido Marchesa de Karolina Kurkova que mudava de cor

7. Solange Knowles e seu papel crepom amarelo em forma de vestido assinado por David LaPort zoom_out_map 7/30 Solange Knowles e seu papel crepom amarelo em forma de vestido assinado por David LaPort



(Dimitrios Kambouris/Getty Images) Solange Knowles e seu papel crepom amarelo em forma de vestido assinado por David LaPort





8. Kerry Washington apareceu com os cabelos roxos e um vestido Marc Jacobs, mas alguém precisa avisá-la que o tema não é feitiçaria e sim tecnologia zoom_out_map 8/30 Kerry Washington apareceu com os cabelos roxos e um vestido Marc Jacobs, mas alguém precisa avisá-la que o tema não é feitiçaria e sim tecnologia (Larry Busacca/Getty Images) Kerry Washington apareceu com os cabelos roxos e um vestido Marc Jacobs, mas alguém precisa avisá-la que o tema não é feitiçaria e sim tecnologia

9. Katy Perry assustou a todos com ao aparecer com um visual gótico usando um vestido Prada zoom_out_map 9/30 Katy Perry assustou a todos com ao aparecer com um visual gótico usando um vestido Prada (Larry Busacca/Getty Images) Katy Perry assustou a todos com ao aparecer com um visual gótico usando um vestido Prada

10. Katy Perry zoom_out_map 10/30 Katy Perry (Dimitrios Kambouris/Getty Images) Katy Perry

11. Com um vestido Alexander McQueen, Nicole Kidman se transformou na mais brilhante estrela do desfile zoom_out_map 11/30 Com um vestido Alexander McQueen, Nicole Kidman se transformou na mais brilhante estrela do desfile (Dimitrios Kambouris/Getty Images) Com um vestido Alexander McQueen, Nicole Kidman se transformou na mais brilhante estrela do desfile

12. Para Taylor Swift, tecnologia é a mesma coisa que papel laminado, como nesse vestido Louis Vuitton com estampa de cobra zoom_out_map 12/30 Para Taylor Swift, tecnologia é a mesma coisa que papel laminado, como nesse vestido Louis Vuitton com estampa de cobra (Larry Busacca/Getty Images) Para Taylor Swift, tecnologia é a mesma coisa que papel laminado, como nesse vestido Louis Vuitton com estampa de cobra

13. Lady Gaga tentou se transformar em um chip de computador com essa jaqueta Versace zoom_out_map 13/30 Lady Gaga tentou se transformar em um chip de computador com essa jaqueta Versace (Dimitrios Kambouris/Getty Images) Lady Gaga tentou se transformar em um chip de computador com essa jaqueta Versace

14. Lady Gaga zoom_out_map 14/30 Lady Gaga (Larry Busacca/Getty Images) Lady Gaga

15. HAIM zoom_out_map 15/30 Os vestidos das irmãs HAIM eram assinados pela grife Rodarte, mas pareciam mais um monte de renda jogadas sob o corpo delas (Larry Busacca/Getty Images) Os vestidos das irmãs HAIM eram assinados pela grife Rodarte, mas pareciam mais um monte de renda jogadas sob o corpo delas

16. Alessandra Ambrosio enrolou uma placa de metal na cintura com este vestido Balmain zoom_out_map 16/30 Alessandra Ambrosio enrolou uma placa de metal na cintura com este vestido Balmain (Dimitrios Kambouris/Getty Images) Alessandra Ambrosio enrolou uma placa de metal na cintura com este vestido Balmain

17. Zoe Saldana se transformou em um pavão com um vestido Dolce & Gabbana zoom_out_map 17/30 Zoe Saldana se transformou em um pavão com um vestido Dolce & Gabbana (Larry Busacca/Getty Images) Zoe Saldana se transformou em um pavão com um vestido Dolce & Gabbana

18. Kim Kardashian virou um tenebroso robô com o vestido Balmain prata, mas quem assustou mais foi seu marido Kanye West com lentes do contato azuis zoom_out_map 18/30 Kim Kardashian virou um tenebroso robô com o vestido Balmain prata, mas quem assustou mais foi seu marido Kanye West com lentes do contato azuis (Larry Busacca/Getty Images) Kim Kardashian virou um tenebroso robô com o vestido Balmain prata, mas quem assustou mais foi seu marido Kanye West com lentes do contato azuis

19. Lorde escolheu um Valentino para o MET Gala 2016 zoom_out_map 19/30 Lorde escolheu um Valentino para o MET Gala 2016 (Larry Busacca/Getty Images) Lorde escolheu um Valentino para o MET Gala 2016

20. Lupita Nyongo zoom_out_map 20/30 Lupita Nyongo apostou no look verde metalizado com um vestido Calvin Klein (Larry Busacca/Getty Images) Lupita Nyongo apostou no look verde metalizado com um vestido Calvin Klein

21. Rita Ora virou um cisne prateado com o vestido assinado por Vera Wang zoom_out_map 21/30 Rita Ora virou um cisne prateado com o vestido assinado por Vera Wang (Larry Busacca/Getty Images) Rita Ora virou um cisne prateado com o vestido assinado por Vera Wang

22. Karlie Kloss desfilou elegância com o look assinado por Brandon Maxwell zoom_out_map 22/30 Karlie Kloss desfilou elegância com o look assinado por Brandon Maxwell (Larry Busacca/Getty Images) Karlie Kloss desfilou elegância com o look assinado por Brandon Maxwell

23. O vestido Louis Vuitton de Alicia Vikander confundia os olhos alheios com sua mistura de materiais e estampas zoom_out_map 23/30 O vestido Louis Vuitton de Alicia Vikander confundia os olhos alheios com sua mistura de materiais e estampas (Larry Busacca/Getty Images) O vestido Louis Vuitton de Alicia Vikander confundia os olhos alheios com sua mistura de materiais e estampas

24. Zayn Malik ganhou um braço mecânico com o terno Versace, que usou ao lado da namorada Gigi Hadid, que usava um vestido Tommy Hilfiger zoom_out_map 24/30 Zayn Malik ganhou um braço mecânico com o terno Versace, que usou ao lado da namorada Gigi Hadid, que usava um vestido Tommy Hilfiger (Dimitrios Kambouris/Getty Images) Zayn Malik ganhou um braço mecânico com o terno Versace, que usou ao lado da namorada Gigi Hadid, que usava um vestido Tommy Hilfiger

25. FKA Twigs escolheu um vestido nude da Versace zoom_out_map 25/30 FKA Twigs escolheu um vestido nude da Versace (Dimitrios Kambouris/Getty Images) FKA Twigs escolheu um vestido nude da Versace

26. O vestido Tommy Hilfiger branco de Uma Thurman era um dos mais elegantes da noite zoom_out_map 26/30 O vestido Tommy Hilfiger branco de Uma Thurman era um dos mais elegantes da noite (Dimitrios Kambouris/Getty Images) O vestido Tommy Hilfiger branco de Uma Thurman era um dos mais elegantes da noite

27. Selena Gomez se encheu de bolinhas com este vestido Louis Vuitton zoom_out_map 27/30 Selena Gomez se encheu de bolinhas com este vestido Louis Vuitton (Dimitrios Kambouris/Grosby Group) Selena Gomez se encheu de bolinhas com este vestido Louis Vuitton

28. Kendall Jenner exaltou sua magreza com um vestido Versace zoom_out_map 28/30 Kendall Jenner exaltou sua magreza com um vestido Versace (Dimitrios Kambouris/Getty Images) Kendall Jenner exaltou sua magreza com um vestido Versace

29. Emma Watson usa vestido feito com plástico reciclável no MET Gala 2016 zoom_out_map 29/30 Emma Watson usa vestido feito com plástico reciclável no MET Gala 2016 (Larry Busacca/Getty Images) Emma Watson usa vestido feito com plástico reciclável no MET Gala 2016