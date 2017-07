Foo Fighters vai fazer show na Acrópole de Atenas

A banda de rock americana Foo Fighters irá fazer um raro show na Acrópole de Atenas, um dos mais icônicos sítios históricos do mundo. O grupo se apresentará no dia 10 de julho no Odeão de Herodes Ático, o teatro de pedra de 2.000 anos, localizado em uma encosta da antiga cidadela que observa Atenas do alto. O valor arrecadado pelo show será destinado a ações de caridade na Grécia.

O show será exibido posteriormente na TV, na emissora americana PBS, como parte da série Landmarks Live in Concert“, na qual artistas tocam em locais consagrados e discutem a relevância disso juntamente ao baterista da banda californiana Red Hot Chili Peppers, Chad Smith. Outros episódios incluem o tenor italiano Andrea Bocelli se apresentando no Palazzo Vecchio de Florença, enquanto Alicia Keys solta a sua voz no Apollo Theater, local histórico para o jazz em Nova York.

O Odeão, construído no primeiro século d.C. sob domínio romano, tem capacidade para até 5.000 pessoas, e já foi palco de muitos shows históricos, principalmente da música clássica e do mundo da ópera. Artistas de outros gêneros também já se apresentaram na Acrópole, como Elton John, Frank Sinatra e Sting, assim como o pioneiro da música eletrônica, o francês Jen-Michel Jarre.

O Foo Fighters lançará no dia 15 de setembro seu nono álbum, Concrete and Gold, que foi produzido por Greg Kurstin, famoso por sua carreira no mundo da música pop – é coautor do hit Hello, de Adele, e já trabalhou com cantoras como Sia, Kelly Clarkson e Pink..

(Com AFP)