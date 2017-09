Filhos falam da namorada de Marcelo Rezende: ‘Ficou do lado dele’

Os filhos de Marcelo Rezende falaram pela primeira vez sobre a morte do pai e a relação da família com Luciana Lacerda, última namorada do jornalista. Nos dias que se seguiram à morte, desapareceram fotos do casal do perfil do Instagram do apresentador e circulou o rumor de que os herdeiros haviam trocado a fechadura da casa dele para que Luciana não entrasse mais. Diego Esteves e Patricia Adriessen, dois dos cinco filhos de Rezende, confirmaram a Roberto Cabrini, do SBT, terem editado o Instagram e modificado a fechadura, mas negam tê-lo feito para afastar a namorada.

“Nós trocamos a fechadura porque não morávamos com ele e não sabíamos quem tinha ou não tinha a chave de casa, trocamos por precaução”, disse Diego, que também é jornalista e mora na Argentina, e negou ter expulsado Luciana do imóvel. “Ela veio um dia à noite, pegou as coisas dela, e saiu de casa quando meu pai já não estava bem.” Sobre o Instagram, Diego disse que a família editou o perfil para publicar fotos do jornalista “em homenagem” aos fãs. “Se a gente apagasse as fotos, iria deletar todos. Se você entrar lá, vai ver foto dele com ela.”

Os dois não conhecem bem Luciana, que começou a namorar Marcelo Rezende pouco antes do diagnóstico do câncer que o vitimaria, e negaram estar brigados com ela. “Luciana a conheceu um pouco antes da doença e ela ficou do lado dele”, reconheceu Patricia, que vive na Europa. “Ele era uma pessoa que não ficava sozinha, sempre precisava ter alguém do lado. Não apenas uma mulher, namorada, mas alguém que fosse uma mãe para ele”, acrescentou Diego.

Quando Cabrini perguntou se Rezende amava a namorada, Diego respondeu rápido, “Amava”. Já Patrícia ponderou que não poderia afirmar que sim. “Sei que ele tinha um carinho muito grande por ela. Mas não sei dizer se ele a amava, porque não assisti isso.” A filha também disse que todo o contato que teve com Luciana foi através do pai.

Diego procurou dissipar a controvérsia sobre o relacionamento com Luciana Lacerda dizendo que a família não a impediu de ficar com os carros de Marcelo Rezende, que não os deixou para a namorada, e que os filhos só tinham a agradecer a ela, que deu “carinho” ao pai até o fim.

Sobre a decisão de abandonar o tratamento convencional, Diego disse que o pai levou em consideração a reduzida chance de êxito que teria com a quimioterapia – algo como 1%. O tumor do jornalista, no pâncreas, é um dos mais agressivos que existem.