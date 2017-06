Filha de 8 anos de Dave Grohl toca bateria com Foo Fighters

A banda americana Foo Fighters fez um show memorável no último final de semana em um festival na Islândia. Além de apresentar a inédita faixa Lah Di Da, o grupo chamou ao palco a filha de Dave Grohl, Harper, para tocar bateria.

Após Harper ser introduzida pela banda, Dave Grohl explicou que a filha, de 8 anos, pediu para aprender bateria. “Eu disse, ‘Você quer que eu te ensine?’, e ela respondeu que sim. Eu perguntei, ‘Você quer ficar em frente a 20 000 pessoas na Islândia e tocar?’, e ela disse ‘Sim’.”

A música escolhida para Harper foi We Will Rock You, do Queen, a primeira canção que aprendeu a tocar. No mesmo show, com Lah Di Da, a banda deu mais um indício que um novo álbum está a caminho, após o lançamento do single Run.

(Com Estadão Conteúdo)