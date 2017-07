Evaristo Costa posta mensagem enigmática: ‘Mude suas opiniões’

Evaristo Costa fez uma postagem enigmática na sua conta do Twitter nesta quinta-feira. O apresentador do Jornal Hoje, conhecido por ser usuário assíduo da rede social, não fazia novos posts desde o último dia 18. Nessa quarta-feira, o colunista Flávio Ricco afirmou que o jornalista não renovará o contrato com a Globo. Evaristo, que ainda não se pronunciou sobre o caso, escreveu: “Mude suas opiniões, mantenha seus princípios. Troque suas folhas, mantenha suas raízes”.

Na minha cidade. "Mude suas opiniões, mantenha seus princípios. Troque suas folhas, mantenha suas raízes." Feliz dia do Amigo pic.twitter.com/eeFiHGVL6c — Evaristo Costa (@evaristocosta) July 20, 2017

O tuíte veio em comemoração ao dia do amigo e foi acompanhado de uma foto do apresentador na sua cidade natal, São José dos Campos, no interior de São Paulo. Procurada, a assessoria de imprensa da Globo afirma que não dá informações sobre a negociação de contratos.