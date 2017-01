Especial Oscar: a fórmula por trás dos filmes vencedores

No dia 16 de maio de 1929, a Academia de Hollywood festejou a primeira edição do Oscar. Asas, ambientado na I Guerra Mundial, foi o vencedor que estreou a categoria de melhor filme. Desde então, no total, a estatueta da categoria mais cobiçada do cinema foi entregue para 88 títulos que, juntos, formam uma amostragem de temas e características que sugerem o que seria uma fórmula para vencer o Oscar.

Guerra, por exemplo, é um pano de fundo que já levou várias estatuetas das mãos da Academia. Dramas inspirados em histórias reais também possuem um grande apelo. Porém, é leviano usar o passado da premiação para prever o futuro. O Oscar é orgânico, e funciona como um reflexo do tempo em que está inserido. Questões políticas e sociais, que afetam de alguma forma a realidade atual, são consideradas pelos votantes.

As duas grandes guerras e o traumático conflito no Vietnã inspiraram filmes que não foram esquecidos pela Academia, premiados enquanto o mundo ainda se recuperava de suas sequelas. Outro exemplo recente aconteceu em 2014, quando Gravidade era favorito por sua grandiosidade, que lhe rendeu sete estatuetas, mas 12 Anos de Escravidão pegou o gancho da discussão sobre racismo nas redes sociais e fechou a noite, merecidamente, com o troféu principal.

Outra análise válida é perceber como longas apontados como escapistas também foram premiados em momentos de tensão. Caso dos anos 1960, quando os EUA viviam uma forte crise dos direitos civis e os dramas da Guerra Fria, mas o cinema exaltava comédias e musicais. Vale lembrar que Hollywood também tinha poucas opções na época, resultado da caça às bruxas do Macartismo, que limou roteiristas mais políticos dos grandes estúdios.

Para 2017, o lúdico deve sobressair o crítico momento político que vive o país americano. O musical romântico La La Land – Cantando Estações já chega favorito ao Oscar. Na próxima terça-feira, dia 24, a Academia divulga o nome dos novos indicados, que disputam seu lugar na história da 89ª edição da premiação.

Clique na imagem abaixo e confira um raio-x dos melhores filmes do Oscar, com gráficos, fichas informativas e curiosidades sobre os vencedores.