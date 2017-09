Eliana encurta licença maternidade para um mês

Eliana já tem data para retornar às telas do SBT. A apresentadora volta a gravar quadros de seu programa em 10 de outubro, exatamente um mês após dar à luz Manuela. No dia 28, ela retorna oficialmente ao canal pelo Teleton, e, na tarde do dia seguinte, já estará à frente do seu programa exibido aos domingos pela emissora. De acordo com a assessoria do canal, foi Eliana quem escolheu a data de seu retorno.

A gestação da filha, junto ao diretor de televisão Adriano Ricco, não foi fácil. Dias antes do parto, Eliana falou a VEJA sobre os problemas na gravidez e a expectativa pelo nascimento. “Em março deste ano, com apenas 11 semanas de gestação, precisei passar por uma cirurgia. Tenho o colo do útero curto e foi necessário fazer uma cerclagem — espécie de reforço para garantir a sustentação do bebê no ventre.”

Em maio, Eliana sofreu um descolamento de placenta e precisou ser internada para ficar em repouso absoluto. A partir daí, se afastou da TV, sendo substituída por Patricia Abravanel, que comandará o Programa da Eliana até o dia 22 de outubro.