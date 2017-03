Da Netflix para a TV: ‘House of Cards’ estreia em canal pago

Primeiramente exibida pela Netflix, a série House of Cards entrará agora para a programação do canal fechado Paramount, a partir da próxima terça-feira, 14, às 22h. Esta será a primeira vez que a produção original do serviço de streaming será exibida na televisão da América Latina. O seriado fictício acompanha os bastidores da esfera política dos Estados Unidos, e terá episódios exibidos uma vez por semana, desde a primeira temporada.

House of Cards acompanha a ascensão ao poder de Francis J. Underwood (Kevin Spacey), um congressista democrata que não medirá esforços para chegar à presidência. O protagonista é casado com Carrie (Robin Wright), coordenadora de uma instituição de caridade e tão ambiciosa e inescrupulosa quanto o marido. Sexo, ambição, amor, ganância e corrupção são temas recorrentes na produção.

A série estreou em 2013 na Netflix, e caminha para a quinta temporada — prevista para 30 de maio no serviço. Em países onde o servidor de streaming não está disponível, como Austrália, Nova Zelândia e Índia, House of Cards é exibida diretamente na televisão, via canais por assinatura. Para celebrar a chegada do seriado a grade de programação, a Paramount Channel exibirá os dois primeiros episódios da série juntos, na terça-feira.