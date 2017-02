Como Johnny Depp torrou sua fortuna: US$ 2 milhões por mês

Os gastos desmedidos de Johnny Depp o deixaram à beira da ruína. É o que afirma ação apresentada à Justiça americana nesta terça-feira pela The Management Group (TMG), empresa que administra as finanças do ator. Segundo o processo, Depp, de 53 anos passou vinte deles torrando uma fortuna de 2 milhões de dólares por mês.

O gasto do montante é detalhado na queixa: o astro de Piratas do Caribe teria arcado com gastos de 75 milhões de dólares para adquirir ou manter catorze propriedades, como um castelo em uma área de 18 hectares na França, algumas ilhas nas Bahamas, várias casas em Hollywood, penthouses e lofts no centro de Los Angeles, além de uma fazenda para criar cavalos em Kentucky.

Além disso, desde 2000 Depp queimou 18 milhões de dólares em um iate e 45 carros de luxo, e desembolsou quase 700.000 dólares por mês em vinhos, aviões privados e com um séquito de quarenta funcionários, afirma a ação judicial. A TMG, com sede em Beverly Hillas, afirma que Depp comprou mais de duzentas obras de arte, que incluem peças de Warhol e Klimt, entre outros grandes nomes, setenta guitarras de colecionadores e uma memorabilia de Hollywood tão extensa que precisa ser guardada em doze locais diferentes.

Depp entrou na Justiça em 13 de janeiro acusando a TMG de má gestão de suas finanças, de ter feito empréstimos sem a sua autorização e ocultado do ator as suas finanças devastadas. “Por 17 anos, The Management Group fez todo o possível para proteger o ator de si mesmo”, afirmou o advogado da empresa, Michael Kump. “De fato, quando o banco de Depp exigiu o pagamento de um empréstimo milionário e ele não pôde pagar, a empresa emprestou dinheiro a ele para que evitasse uma crise financeira humilhante”, completou.

A TMG afirma que advertiu Depp em várias ocasiões sobre os gastos “licenciosos”, mas que o ator se limitava a criticar os administradores, aumentando os gastos e exigindo que encontrassem uma maneira de solucionar os problemas. A empresa, dispensada por Depp no ano passado, afirma que o ator deve 4,2 milhões de dólares, o que a levou a embargar os bens do astro. “O único motivo pelo qual Depp apresentou sua demanda foi para interferir nos esforços da TMG de cobrar a dívida”, destaca a empresa.

Depp e a atriz Amber Heard, 30 anos, chegaram a um acordo para encerrar o casamento de dezoito meses, segundo o qual o ator se comprometeu a pagar a ela 7 milhões de dólares.

(Com agência France-Presse)