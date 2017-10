Cleo Pires é a bola da vez do Detran: ‘Nada atraente ao volante’

O Detran (Departamento de Trânsito) adora stalkear (leia-se: fuçar) famosos nas redes sociais para encontrar falhas ao volante que sirvam de antimodelo para os motoristas em geral. Agora, é a atriz Cleo Pires quem leva um puxão de orelha do órgão. Cleo fez um vídeo enquanto dirigia — primeiro erro: usar o celular enquanto guia — e, para piorar, estava sem cinto de segurança — segunda falha, também apontada pelo Detran de São Paulo.

“Gente, acabei de me tocar que estou fazendo um story dentro do carro”, diz no vídeo Cleo, que parece prestes a reconhecer seu erro. “Isso não é nada atraente”, completa a atriz, afeita a falar de sexo.

A publicação no Facebook do Detran-SP reproduz o vídeo e comenta a fala de Cleo. “CLEO – Jungle Kid, desde que não esteja dirigindo, você pode fazer stories dentro do carro, sim (nada e ninguém vai estragar a sua beleza). Não, pera: sem o cinto de segurança você tá arriscando essa beleza sim 😳”, diz texto de publicação no Facebook do Detran-SP.

O vídeo em questão não serve como flagra: Cleo não será punida ou multada pelo órgão, que pinça celebridades como chamarizes para ações de divulgação das regras de trânsito.