China fecha as portas para Justin Bieber por ‘mau comportamento’

As autoridades chinesas anunciaram que o cantor canadense Justin Bieber, 23, conhecido por seus problemas com a justiça de diversos países, não poderá voltar a se apresentar na China por causa de seus problemas de comportamento. Bieber visitou ao país em 2013, mas não poderá voltar este ano para a turnê que realiza pela Ásia.

“Esperamos que Justin melhore tanto em ações como em palavras à medida que cresça e se torne um cantor de que realmente as pessoas gostem”, disse a Prefeitura de Pequim, em comunicado publicado no site oficial da Secretaria de Cultura. “Não é apropriado que entrem no país artistas que tenham tido comportamentos inadequados.” O comunicado responde ao pedido de um fã para que o cantor se apresentasse na China.

A censura a Bieber, diz o texto, visa “regular a ordem das atuações e purificar o ambiente”. “Bieber é um jovem cantor com muito talento, mas também polêmico, e como figura pública teve uma série de comportamentos poucos adequados em sua vida social, tanto no exterior como dentro da China.”

Em 2014, durante uma visita ao Japão, Bieber escandalizou os chineses posando no polêmico santuário de Yasukuni, em Tóquio, que tanto a China quanto a Coreia do Sul consideram um símbolo do militarismo japonês na Segunda Guerra Mundial.



Censura corrente

Justin Bieber não é o primeiro artista estrangeiro a ser vetado em palcos chineses. Artistas como a islandesa Bjork (que gritou a favor de um Tibete independente durante uma apresentação em Xangai), Bon Jovi, Oasis e Guns n’Roses tiveram problemas com as autoridades locais e chegaram a ter shows cancelados de shows na última hora por desavenças políticas com o regime comunista.

Justin Bieber fez uma turnê na China, em 2013, quando causou certa polêmica ao percorrer a Grande Muralha e tirar fotos sendo levado nas costas por seus seguranças.

No entanto, a maior polêmica de Bieber com a China foi protagonizada no ano seguinte, quando visitou em Tóquio (Japão), o santuário Yasukuni, um lugar impopular em outros países da Ásia Oriental, pois homenageia, entre outros, crimes de guerra na época em que o Exército japonês invadiu o território chinês

