Charlie Sheen não perdoa nem a babá

O que os atores Jude Law, Ben Affleck e agora Charlie Sheen têm em comum? Os três adotaram uma solução, digamos, caseira para iniciar uma relação amorosa. A nova namorada do ator de Two and a Half Men é nada menos que a ex-babá de seus dois filhos gêmeos, de oito anos. Julia Stambler, de 26 anos, não é muito diferente das moças desinibidas com as quais Charlie, o personagem do seriado humorístico, costumava sair. Ela é modelo de biquíni e fez pontas em programas de TV. Outra similaridade em relação às tramas de Two and a Half Men, onde Sheen interpretava um garanhão inconsequente, é que a atual namorada do ator lhe foi apresentada por Brooke Muller. O casamento da dupla foi uma festa para os tabloides, que toda semana tinham uma notícia nova sobre as agressões de Sheen e os acessos de fúria de Brooke. Charlie Sheen e Julia Stambler estão juntos há três meses e só agora resolveram assumir o relacionamento – que por enquanto não foi abalado por notícias de alguma escapada do ator.