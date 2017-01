Caetano Veloso se rende a hit de MC Beijinho

Caetano Veloso republicou nesta quinta-feira em sua página no Facebook um vídeo postado originalmente na conta de Paula Lavigne em que ele aparece tocando e cantando um trecho de uma música de MC Beijinho, Me Libera Nega, candidata a hit do Carnaval deste ano.

Na postagem, Paula ainda sugere que Caetano pode cantar a música em shows que ele vai fazer na Bahia nos dias 20 e 21 de janeiro. “Painho cantando Me Libera Nega de MC Beijinho kkkkk. Ai, essa Bahia. Será que Caetano vai cantar isso na Concha Acústica dias 20 e 21 de janeiro?”, escreveu Paula na legenda.

MC Beijinho, ou Ítalo Gonçalves, seu nome verdadeiro, ficou conhecido ao ser preso após ser acusado de roubo de celulares em Salvador, em novembro passado. Entrevistado por uma afiliada da Record ainda na viatura, ele começou a cantar Me Libera Nega. O vídeo viralizou e a música acabou caindo no gosto popular, sendo cantada por jogadores de futebol e duplas sertanejas como Simone e Simaria.