Beyoncé divulga ensaio sensual após anúncio da gravidez

Depois de anunciar que está grávida de gêmeos e quebrar o recorde do Instagram de foto mais curtida graças à novidade, Beyoncé decidiu compartilhar um pouco mais da sua família com os fãs. Os Carter são tema do novo ensaio fotográfico, I Have Three Hearts (Tenho Três Corações, em tradução literal), disponibilizado no site oficial da cantora.

Beyoncé transformou até sua gravidez em um evento artístico. As fotos divulgadas trazem a cantora em cenas aquáticas, nadando cheia de panos e publicadas de ponta-cabeça; ou em um cenário cheio de flores em que aparece acompanhada da filhinha, Blue Ivy, que beija a barriga da mãe; ou ainda apenas seminua. Mas o grande destaque das imagens é mesmo o barrigão.

Junto com as novas fotos, Beyoncé também divulgou uma retrospectiva da família, com fotos ao lado de Jay Z e da pimpolha de 5 anos, em viagens, turnês e festas, para mostrar que, apesar dos boatos que surgiram no ano passado de que o casal estaria se separando, a relação deles vai muito bem, obrigada, quase como um comercial de margarina estrelado pelos nomes mais poderosos do showbiz.

Confira abaixo algumas das fotos e gifs da nova gravidez de Beyoncé: